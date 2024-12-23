122 مليون دولار حصيلة "Mufasa: The Lion King" في 72 ساعة

حقق فيلم الرسوم المتحركة “Mufasa: The Lion King” للمخرج باري جينكينز، إيرادات كبيرة في شباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 122.2 مليون دولار، جمع منها 35 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و87.2 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية نحو 200 مليون دولار تقريبا، وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

بعد تتويج (سيمبا) ملكًا على مملكة الغابة، يعود العمل إلى الماضي حينما كان والده (موفاسا) طفلًا ضائعًا، وقصته مع الأسد (تاكا)، ورحلة صعوده من الطفولة إلى قيادته الناجحة للمملكة.