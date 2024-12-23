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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

122 مليون دولار حصيلة "Mufasa: The Lion King" في 72 ساعة

Mufasa: The Lion
Mufasa: The Lion King
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حقق فيلم الرسوم المتحركة “Mufasa: The Lion King” للمخرج باري جينكينز، إيرادات كبيرة في شباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 122.2 مليون دولار، جمع منها 35 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و87.2 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية نحو 200 مليون دولار تقريبا، وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

بعد تتويج (سيمبا) ملكًا على مملكة الغابة، يعود العمل إلى الماضي حينما كان والده (موفاسا) طفلًا ضائعًا، وقصته مع الأسد (تاكا)، ورحلة صعوده من الطفولة إلى قيادته الناجحة للمملكة.

Mufasa The Lion King شباك التذاكر العالمي