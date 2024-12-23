افتتاح البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة بالجزائر.. صور

افتتح اللواء محمد الصالح بن بيشه الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني بالجزائر، البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة، التى يستضيفها الجيش الوطنى الشعبى بالجزائر، وتستمر حتى 28 ديسمبر الجارى 2024، تحت إشراف الاتحاد العربى للرياضة العسكرية.

افتتاح البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة بالجزائر



بدأ حفل الافتتاح بكلمة العميد جابو أمحمد عبد الحق رئيس العليا المنظمة، مدير إدارة الرياضة العسكرية بالجزائر وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربى للرياضة العسكرية، رحب فيها بالضيوف الحضور من الدول المشاركة فى البطولة فى بلدهم الثانى الجزائر، متمنياً لهم طيب الإقامة.

وفى كلمته أعرب العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى - رئيس الاتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس الاتحاد الرياضى العسكرى القطرى ، عن شكره وتقديره وتقدير الاتحاد العربى للرياضة العسكرية لتنظيم الجزائر للبطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة ، وتوفيرها كل السبل والإمكانات لإقامة وإنجاح البطولة.

وفى كلمة الافتتاح أكد اللواء محمد الصالح أن مشاركة مختلف الدول العربية فى هذه البطولة يعد بمثابة داعم قوى للعلاقات الأخوية بين الجيوش والشعوب العربية ، مؤكداً على ثقتة فى تحقيق هذه البطولة للنتائج المرجوة.

حضر حفل الافتتاح الوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الاتحاد العربى للرياضة العسكرية ، وعدد كبير من ممثلى وزارة الدفاع الوطنى بالجزائر، وأعضاء السلك الدبلوماسى للدول المشاركه ، والعميد أمل خليفة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربى للرياضة العسكرية " فلسطين " ، والعميد فنى عتيق شداد الغانم - رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد ، والعميد عبد الرازق الشوشان عضو اللجنة الفنية بالاتحاد " ليبيا " ، والعميد عبد الله الفيتورى عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد " ليبيا " ، وعلى جاد محمد - المراقب المالى للاتحاد ، ورؤساء الوفود.

تضمن حفل الافتتاح عرضاً لطابور الفرق المشاركة ، إلى جانب بعض العروض الفنية المتنوعة.

يشارك فى البطولة 6 دول من الأعضاء بالاتحاد هم : السعودية ، قطر ، تونس ، ليبيا ، فلسطين ، والجزائر " منظم البطولة " يمثلهم 35 ملاكما.