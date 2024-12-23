رابطة ذوي الهمم: 13 ألف سيارة محجوزة بالموانئ.. ورسوم الأرضيات وصلت لـ100 ألف جنيه

أكد المستشار إيهاب الشافعي عضو رابطة ذوي الهمم ، إن هناك أكثر من 13 ألف سيارة لذوي الهمم محجوزة داخل الموانئ ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن، مناشدًا المسئولين بضرورة التدخل بسرعة للإفراج عن هذه السيارات، لأنها بمثابة جهاز تعويضي لذوي الهمم وأسرهم.

وقال خلال تصريحات ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب، إن هذه السيارات متواجدة في الموانئ منذ 7 أشهر، ومن الطبيعي أن تتعرض لمشكلات وإهلاكات، بجانب مشكلة الأرضيات، حيث بعض المواطنين مضطرون لدفع 100 ألف جنيه أرضيات لسيارات أسعارها لا تتجاوز 200 ألف جنيه.

ولفت إلى أن ن سيارات ذوي الهمم تشكل أكثر من 50% من إجمالي السيارات المتراكمة في الموانئ، والمستوردين يعانون من تكاليف الغرامات ورسوم الأرضيات التي تُسدد غالباً بالعملة الصعبة، ما يزيد من تعقيد الأزمة المالية.

https://www.youtube.com/watch?v=ZaVT8r2EP1U