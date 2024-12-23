السكرتير العام الجديد للأقصر يتسلم مهام عمله.. والمحافظ يكرم السابق "صور"

تسلم أحمد وزيري السكرتير العام الجديد لمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، مهام منصبه الجديد، والذي بدأه بعقد لقاء اليوم المفتوح بديوان عام محافظة الأقصر، في أول أيام عمله بالديوان العام للمحافظة، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام السابق للمحافظة، ومديري الإدارات والمديريات، ومسؤولي المدن والجهات المعنية المختلفة.

تكريم السكرتير السابق

وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر أحمد وزيري، أن الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم وتأتي على رأس أولويات عمل المحافظة والدولة بصفة عامة، مشددًا على ضرورة البت في مشكلات المواطنين وإزالة أسباب الشكاوى في أسرع وقت ممكن بما يتناسب مع القانون.

وأوضح حسن محمد عبدالرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم خلال لقاء اليوم المفتوح بحث ودراسة 20 طلب وشكوى تنوعت فيما بينها ما بين طلبات مرافق وصحة وإسكان، وتوفير فرص عمل، إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بفتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين لبحث طلباتهم وشكواهم وإيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بهدف التيسير على المواطنين وتقديم خدمات لائقة لهم.

محافظ الأقصر يكرم السكرتير العام السابق تقديراً لما قدمه خلال فترة عمله

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد قام بتكريم سكرتير عام محافظة الأقصر السابق محمد عبد الفتاح آدم، وذلك تقديراً وتكريما لما قدمه خلال فترة عمله بالمحافظة.

وأعرب محافظ الأقصر، عن تقديره لجهود سكرتير عام محافظة الأقصر السابق خلال فترة عمله بالمحافظة وما قدمه من جهود مثمرة خلال تلك الفترة، متمنياً له التوفيق والسداد والنجاح.

حضر التكريم، كل من الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية.

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