نتنياهو: تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار وملتزمون بإعادة المحتجزين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، التزام حكومته بتأمين عودة المحتجزين في غزة، مشيرا إلى تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار، وصفقة التبادل مع حركة حماس.

وقال نتنياهو في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي: عودة المحتجزين تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا... لا يمكنني الكشف عن كل ما نبذله في هذا الشأن، لكن هناك بعض التقدم في المفاوضات.. بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت آحرنوت الإسرائيلية.

كما أوضح أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية أسهمت في تحقيق هذا التطور وهي مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وغياب المساعدة الكبيرة من جانب إيران وحزب الله اللبناني، والضغط العسكري المتواصل على حماس، مضيفا لا أستطيع القول كم الوقت الذي ستستغرقه عملية التفاوض.