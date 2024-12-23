الاتحاد السكندري يهزم الأهلي ويشعل صراع لقب دوري مرتبط السلة

حقق فريق سلة الاتحاد السكندري الفوز على الأهلي بنتيجة 86-80، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على صالة استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري مرتبط السلة.

واشتعل الصراع على لقب دوري مرتبط السلة في انتظار مباراة الإياب، بعدما حقق فريق شباب الأهلي الفوز على الاتحاد في وقت سابق.

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الفترة الأولى:

الاتحاد 22: 13 الاهلي

الفترة الثانية

الاتحاد 41: الاهلي 35

الفترة الثالثة

الاتحاد 63 : 57 الأهلي

الفترة الرابعة

الاتحاد 86 : 80 الأهلي

وصعد فريق الأهلى إلى نهائي دوري المرتبط بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنصف النهائي، بينما صعد الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج.

فوز فريق شباب سلة الأهلي على الاتحاد

وكان فريق شباب سلة الأهلي 16 سنة حقق الفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 56-55 في ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط .