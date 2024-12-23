رئيس جهاز العاشر من رمضان ينظم لقاء جماهيريا للمواطنين.. غدا

الإثنين 23/ديسمبر/2024 - 10:29 م

أعلن المهندس علاء عبداللاه مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن تنظيم لقاء جماهيري مساء غدا الثلاثاء، تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، للتواصل مع المواطنين وحل المشكلات التي تواجههم وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجهاز المدينة.

وأكد المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز العاشر من رمضان، على أهمية الاستماع إلى الأساسيات وتجربة حلهم بسرعة وفعالية، لافتًا أن هذا اللقاء جزء من الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة في كافة المجالات والقطاعات، من خلال تفعيل التواصل المجتمعي مع المواطنين والبحث على توفير الحلول للمشاكل التي تواجههم، إلى جانب حرصه على الاستماع إلى الطلبات واقتراحاتها خلال لقائه بالمواطنين، مشيرًا إلى أن خدمة أهالي تحتوي على القليل من الأشياء .