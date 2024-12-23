جبل زاو.. موطن وحوش الثلج في اليابان| شاهد

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "جبل زاو... موطن وحوش الثلج في اليابان"، حيث تم تسليط الضوء على ظاهرة طبيعية فريدة تحدث في جبال زاو اليابانية.

وتعتبر جبال زاو أكثر من مجرد وجهة سياحية، إذ تعد موطنًا لظاهرة طبيعية مدهشة تُعرف بـ "وحوش الثلج". في هذه المنطقة، تتراكم الثلوج والجليد على الأشجار بشكل كثيف، مما يجعلها تتخذ أشكالًا غريبة تشبه الوحوش أو الكائنات الأسطورية.

تتشكل هذه التكوينات الجليدية الرائعة نتيجة للرياح العاصفة والرطوبة العالية التي تتجمد على أشجار الصنوبر، مما يؤدي إلى خلق منحوتات طبيعية تشبه الكائنات الغريبة.

تبدأ العملية مع الرياح الباردة القادمة من سيبيريا، التي تحمل الرطوبة أثناء عبورها بحر اليابان. وعندما تصل هذه الرياح إلى قمم جبال زاو،

تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، مما يؤدي إلى تكثف الرطوبة وتجمدها على الأشجار.تظهر هذه التشكيلات الثلجية بشكل رئيسي في فصل الشتاء من ديسمبر إلى مارس. وخلال هذه الفترة،

يقام مهرجان "زاو فيستيفال"، الذي يستقطب الآلاف من الزوار للاستمتاع بمشاهدة هذه التكوينات الجليدية، بالإضافة إلى العروض الضوئية الليلية، ورياضات التزلج، والمأكولات الشتوية الدافئة.