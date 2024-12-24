ما بين التبشير والتحذير.. تعرف على حلمك

من الرؤى ما هو رؤية صادقة تكون كفلق الصبح وضوحا؛ ويتذكرها الرائي حين يصحو ولا ينساها. وكثير من الأحلام عبارة عن أضغاث أحلام وحشو منام لا قيمة له؛ ولا يفسر. ومن ذلك أيضًا حديث النفس وهو انعكاس كثرة تفكير الرائي في يقظته وانشغاله في أمر معين فينعكس من عقله الباطن على أحلامه بسبب انشغاله بالتفكير في يقظته بذلك الأمر. بهذه السطور نلقى الضوء على احلامنا التي تبدأ بحرف اللام مثل اللبن، اللسان، اللص، اللواء.

اللبن

تنسب له تفسيرات عديدة منها فطرة الإسلام كما يفسر بأنه مال حلال، وإذ كان رائب فهو مال حرام لحموضته وخروج دسمه، ومن رأى إنه اشترى مرضعة لترضع ولده فقد يفسر ذلك بأنه سيرضع ولده على خلقه، وقيل إن امتص اللبن فقد فسر ذلك بأنه امرأة نالت مالًا وربح، ومن شرب لبن فرس فقد فسر ذلك بأنه ينال حب من قبل سلطان، كما سينال خيرا، ومن رأى إنه حلب بقرة وشرب لبنها وكان فقيرا فسوف يغنيه الله، كما يفسر بأن من شرب اللبن سينال الرئاسة.

اللسان

يأول رؤيته بتفسيرات عديدة منها أنه إذ رأى الشعر قد نبت على لسانه وكان في ذلك صناعته الكلام فقد فسد عليه نظامه كما فسر رؤيته بالأسير، أو الحيه بحجرها. من رأى ألسن مع لسانه فقد دل على النميمة، وإلقاء الكلام بين الناس لأنه يقال فلان بلسانين ووجهين وإن كان اللسان الزائد يمنع الكلام ولا النفع فربما دل على الصدق والتودد لقوله تعالى " واجعل لي لسان صدق في الآخرين " ومن رأى أن لسانه قطع فقد غلب في مناظرته.

اللص:يفسر بانه مرض أو علة كما يأول بأنه رجل يقتل ومن رأى ان اللص دخل منزله وعنده مريض ففسر بذلك بأن المريض سيموت والله اعلم ومن قتل لصا نجا من المرض كما فسر اللص بأنه سبع وحيه او شيطان

اللواء:يفسر رؤيته بأنه أصيب سلطان ومنزلة حسنه كما فسر رؤيته بملك وقاضى او عالم وكما يفسر بالخصومة