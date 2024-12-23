"Sonic the Hedgehog 3" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

تصدر الجزء الثالث من فيلم المغامرة والكوميديا “Sonic the Hedgehog” من بطولة النجمين جيم كاري وكيانو ريفز، عائدات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 63.3 مليون دولار، جمع منها 62 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي و1.3 مليونا في السوق الأجنبية. ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الفيلم مع بدء عطلة الكريسماس.

في الجزء الجديد، يعود “سونيك” مع أصدقائه نكلز وتيلز لمواجهة عدو غامض وقوي يُدعى شادو. يمتلك شادو قوى غير عادية تجعل من مواجهته تحديًا غير مسبوق لفريق سونيك، مما يثير الفضول حول كيفية إنقاذهم للعالم. الفيلم، المبني على لعبة الفيديو الشهيرة من SEGA، يعد بأن يكون تجربة سينمائية مليئة بالإثارة والتشويق، كما يكشف عن أحداث مدهشة ستجذب المشاهدين من جميع الأعمار.

يعود تاريخ امتياز سلسلة أفلام “Sonic” إلى لعبة فيديو تسمى “مغامرات سوني” صدرت عام 2001، وحققت طفرة هائلة في عالم الألعاب. أطلقت استديوهات “باراماونت” الجزء الأول قبل 4 سنوات وحقق 319 مليون دولار عالميًا، فيما صدر الجزء الثاني قبل عامين محققًا 404 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.