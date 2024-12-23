رئيس سمالوط يتابع المرور على منافذ بيع السلع الغذائية

أكد سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، انه جرى توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة فى الأسواق خاصة المنتجات التى يقبل عليها المواطنين والتوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمركز بأسعار مخفضة.

وكذالك المتابعة المستمرة بين الأجهزة التنفيذية بالمركز للقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين.

كما جرى التاكد من صلاحية المنتجات المعروضة ، بالإضافة الي تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين أجهزة المركز ورؤساء القرى والأحياء وإدارة الصحة والطب البيطري والتموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية.

والتأكد أيضا من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضبط أي مخالفات في هذا الشأن.

وأكد على استمرار منافذ بيع السلع الغذائية بشارع بورسعيد بحى شمال وجنوب المدينة حيث يوجد منفذ لبيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد بحى شمال بجوار موقف المنيا ، كما يوجد منفذ لبيع السلع الغذائية بشارع بورسعيد أمام ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.