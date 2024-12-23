تشكيل إنتر ميلان أمام كومو فى الدوري الإيطالي

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، عن التشكيلة الرسمية للفريق استعدادًا لملاقاة كومو في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2024-2025.

المباراة ستجمع الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، معقل الأفاعي، في مواجهة هامة ضمن فعاليات الكالتشيو.

تشكيلة إنتر ميلان لمباراة كومو

حارس المرمى: سومر

الدفاع: بيسك، باستوني، أوجوستو

الوسط: ديماركو، مخيتاريان، كالهان أوغلو، باريلا، دومفريس

الهجوم: لاوتارو، تورأم

إنتر ميلان يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، بينما يأتي كومو في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة من 16 مباراة.