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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل إنتر ميلان أمام كومو فى الدوري الإيطالي

سيموني إنزاجي
سيموني إنزاجي
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أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، عن التشكيلة الرسمية للفريق استعدادًا لملاقاة كومو في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2024-2025.

المباراة ستجمع الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا، معقل الأفاعي، في مواجهة هامة ضمن فعاليات الكالتشيو.

تشكيلة إنتر ميلان لمباراة كومو

حارس المرمى: سومر

الدفاع: بيسك، باستوني، أوجوستو

الوسط: ديماركو، مخيتاريان، كالهان أوغلو، باريلا، دومفريس

الهجوم: لاوتارو، تورأم

إنتر ميلان يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، بينما يأتي كومو في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة من 16 مباراة.

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