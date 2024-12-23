جامعة أسيوط تشارك وزارة العدل محاضرتها حول "التوعية القانونية الشاملة"

شاركت الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط، بوفد طلابي من مختلف كليات الجامعة، مكون من ١٥ طالب وطالبة، في محاضرة " التوعية القانونية الشاملة"، والتى تنظمها وزارة العدل، تحت رعاية المستشار أسامة عبد المنعم رئيس محكمة شمال أسيوط الإبتدائية، بمقر محكمة أسيوط الإبتدائية.

جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور ياسر عبد اللطيف المفتش القضائي، والدكتور عثمان محمد عبد القادر رئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق جامعة أسيوط، وعدد من القضاة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان".

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالجهود المبذولة في مجال التوعية بالتشريعات والقوانين؛ لمواجهة بعض الظواهر التي تؤثر سلبًا على مؤشرات التنمية البشرية، مؤكدا أهمية بناء الوعي وإعداد أجيال تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن، والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.