محافظ الشرقية يلتقي مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية وذلك لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة للتوسع في إقامة مشروعات صحية جديدة تُساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحة والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس أحمد موسى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المشروعات والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة والوفد المرافق لهم.

رحب محافظ الشرقية بزيارة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية للمحافظة مؤكداً أن المنظومة الصحية تعد أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين على منافذ تقديم الخدمات الطبية للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يشارك في بناء وتنمية الوطن.

أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ووزارة الصحة للتوسع في دعم خطط التنمية بالقطاع الصحي من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، وكذا إقامة العديد من المنشآت الطبية الجديدة والتي ستساهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية بالخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

شهد اللقاء إستعراض نتائج الزيارة التفقدية لأعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مستشفيات أبوكبير والحسينية وكفر صقر للوقوف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال ودفع عجلة العمل بهم لسرعة الإنتهاء منهم ودخولهم الخدمة الفعلية طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتوفير رعاية وخدمات طبية لائقة لأبناء المحافظة وكذلك التنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لضمان إستقرارتوصيل التيار الكهربي للمستشفيات الحكومية.

وخلال اللقاء أعلن محافظ الشرقية أنه تم الإتفاق على تزويد مستشفي أبوحماد المركزي بوحدة أسنان متكاملة للإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمه للمرضى والمترددين على المستشفى ليؤكد ذلك أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصحي وتحسين مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمه لأبناء المحافظة.

وفي نهاية اللقاء أعرب مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية عن سعادته بتواجده بمحافظة الشرقية، مقدماً شكره وتقديره للمحافظ على جهوده الدائمة وزياراته الميدانيه للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الطبية ودعمه الدائم للمنظومة الصحية ، مؤكداً أن زيارته اليوم تأتى في إطار تنفيذ توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان لمتابعة المشروعات القومية والوقوف على المراحل التنفيذية ومعدلات الإنجاز للمشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها ودخولها الخدمة في أسرع وقت لخدمة المواطنين من أبناء محافظة الشرقية.