"الثور" في المقدمة.. تعرف على الأبراج الأكثر حظا في 2025

مع إشراقات العام الجديد كل منا يتمنى السعادة ونوال الحظ والوصول الى النجاح والتألق ولأن هناك الكثير من الأشخاص من يهتم بالأبراج ويري أنها تؤثر على حياتنا، نرصد مع خبيرة الأبراح منى أحمد، أكثر الابراج حظا خلال العام المقبل، وهم على التوالى " االثور، الميزان، والقوس، الجدى".

برج الثور "أكثر الابراج حظا "

سيشهد مواليد الثور انفراجة كبير ة على كافة الاصعدة ذلك لانهم ستتاح لهم فرص كبيره لتحسن الحياة العاطفيه والماليه كما انهم سيتتاح لهم الفرصه فى اخذ قرار بان ينتقلوا الى أماكن جديدة وحياه عاطفيه جديدة اذ ان منهم من سيقبل على الزواج اذ كان اعزب ومنهم من سيجد تطور ملحوظ فى حياته الزوجية بحيث يعيش عام اكثر استقرار وسعادة.

القوس

يميز برج القوس بميله وحبه للمغامرة وعشقها ولذلك فهو من اكثر الابراج حظوظا فى السفر اذ يشهد فى ذلك العام تغيرات جذريه اذ يكتشف أفاق جديدة وسيحظى بتطورات شخصية ومهنيه تعزز من ثقته بنفسه.

برج الميزان

سيشهد تغيرات جذريه على المستوى المهنى والمالى اذ سيكون عام مثالى بالنسبة له اذ على ضوئه سيشهد تقدم وتوسع فى العمل وتغيرات ايجابيه على كل الاصعدة .

برج الجدى

سيشهد عام جديدا من الاستقرار والتطور الشخصى واالمادى كما انه سيحقق نجاحات كثيره فضلا عن انه علاقاته العاطفيه ستطور نحو الاستقرار .