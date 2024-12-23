تحريات أمنية مكثفة لكشف هوية المتهم بإلقاء طفل بالهرم

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملقي أمام أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الأهرام، من خلال التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحل الواقعة تمهيدًا لفحصها وكذا سماع أقوال الشهود لسرعة التوصل لهوية المتهم بالقاء الرضيع وضبطه.

كانت قد تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي رضيع حديث الولادة ملقي أمام مسجد بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي رضيع حديث الولادة بالحبل السري وبه آثار جروح بوجهه، جري نقل الطفل إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.