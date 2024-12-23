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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحريات أمنية مكثفة لكشف هوية المتهم بإلقاء طفل بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملقي أمام أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الأهرام، من خلال التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحل الواقعة تمهيدًا لفحصها وكذا سماع أقوال الشهود لسرعة التوصل لهوية المتهم بالقاء الرضيع وضبطه.

كانت قد تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي رضيع حديث الولادة ملقي أمام مسجد بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي رضيع حديث الولادة بالحبل السري وبه آثار جروح بوجهه، جري نقل الطفل إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقوال الشهود أجهزة الأمن التحفظ على كاميرات المراقبة العثور على طفل رضيع العثور على رضيع العثور على طفل امام مسجد دائرة قسم شرطة الأهرام قسم شرطة الأهرام قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة كاميرات المراقبة مديرية امن الجيزة