نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تطهير مصرف الرزقة بقرية أبو صير

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال تطهير مصرف الرزقة بقرية أبو صير بمركز البدرشين وذلك بعد تلقي المحافظة شكوي أهالي القرية من تضررهم من أرتفاع منسوب مياه المصرف وتسربها بعدد من شوارع القرية، في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

شدد نائب المحافظ خلال متابعته لأعمال التطهير علي استكمال التطهير للمصرف لضمان أنتظام دورة الصرف للمسار بالكامل دون وقوع أي مشكلات أو معوقات والتأكد من رفع كافة المخلفات بمسار المصارف بنطاق المركز والبدء في تنفيذ منظومة الجمع السكني بالقرية تحت أشراف مجلس المدينة.

والتقي نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي القرية وطمأنهم مؤكدا لهم أنه جاري التعامل مع مشكلة

أرتفاع منسوب المصرف لافتا إلي أنه تم التدخل السريع من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع أجهزة الري حيث تم الدفع بحفارات ولوادر وسيارات شفط كخطوة أولي لسرعة شفط المياة الناتجة عن المصرف فور تلقي المحافظة شكوي الأهالي من أرتفاع منسوب مياة المصرف

رافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤلي الري والصرف بالمحافظة.