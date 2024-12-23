النيابة لقاتل ابنته الرضيعة بالبحيرة: أهل قريتك أكدوا إنك "شخص طبيعي وعاقل"

كشف عمر المعتصم، ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار بهجات داود، رئيس المحكمة، عن مراحل التحقيق في قضية قتل أب لإبنته الرضيعة بمحافظة البحيرة، بسبب إنجاب الإناث.

وأوضح المعتصم، أن النيابة قامت بجولة ليلية في قرية المتهم، حيث تم إجراء معاينة شاملة لمنزل القاتل.

وفي سياق التحقيق، التقت النيابة بوالد زوجة شقيق المتهم، الذي شهد تحت اليمين القانونية بأن المتهم شخص طبيعي وعاقل، ولا يصدر عنه أي تصرفات غير مألوفة.

كما قامت النيابة بجولة في أرجاء القرية، وبسؤال عدد من الأهالي، تبين أن المجني عليها كانت تتلقى العلاج الطبي لدى طبيب يدعى أحمد مصطفى عليوة في قرية مجاورة، مما دفع النيابة لاستدعائه على الفور.

أثناء الجولة، التقت النيابة أيضاً بعدد من جيران المتهم، مثل مصطفى أبو راس وأحمد بحيري ومحمود رجب، بالإضافة إلى محمد الفقي، عمدة القرية، وقد شهد جميعهم بمعرفتهم بالقاتل، مؤكدين على سلامة عقله وسواء تصرفاته، مما يعزز موقف النيابة في القضية.

واستمعت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات داود، رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة العامة في القضية رقم 2811 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور، والمتهم فيها "محمود.ش.ر"، لقيامه بقتل ابنته الرضيعة "سما"، وذلك إثر الخلافات الزوجية بينه وبين والدتها بسبب إنجابها الإناث له.

محاكمة قاتل رضيعته

أحداث واقعة قتل طفلة البحيرة

وترجع أحداث الواقعة، ليوم 28-7-2023، حينما أقدم المتهم "محمود.ش.ر"، على قتل ابنته الطفلة الرضيعة بسبب إنجابه الإناث، حيث عقد العزم على قتلها من خلال قيامه بدهس عظام رأسها بالقفز بثقل على رأسها وتسديد عدة ضربات لها حتى فارقت الحياة.