اختتام فعاليات المؤتمر الـ20 لقسم جراحة التجميل بطب عين شمس.. صور

تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، افتتح الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر العشرين لقسم جراحة التجميل والحروق والوجه والفكين، والذي استمر علي مدار يومي ١٨ و ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤.

شهد المؤتمر حضورًا مميزًا لأساتذة وشباب أطباء جراحة التجميل من كل الجامعات المصرية ووزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة ؛ للتواصل وتبادل الخبرات بين مختلف الكوادر الطبية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة حيث تناول المؤتمر موضوعات متخصصة أبرزها جراحات بناء الأذن وتجميل الأنف.

وفى كلمته أعرب أ.د علي الأنور ، عن تقديره الكبير لأساتذة القسم وإشادته بأداء أعضائه، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم التميز الطبي.

من جانبه استعرض الدكتور طارق يوسف ، جهود الدعم والتطوير التي يشهدها قسم جراحة التجميل، لا سيما في مجالات وحدة الحروق ووحدة الليزر.

كما رحب الدكتور أحمد علي حسن، رئيس قسم جراحة التجميل ورئيس المؤتمر، بالحضور، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه المؤتمرات في تعزيز التواصل العلمي وتطوير المهارات لدى شباب الأطباء.

وقد أوصى المؤتمر بأهمية الاستمرار في تنظيم ورش عمل ؛ لتدريب شباب أطباء جراحة التجميل علي جراحات بناء الأذن و تجميل الانف ، و كيفية استخدام الآلات و المعدات الجراحية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قام رئيس المؤتمر، الدكتور أحمد علي حسن، بإهداء درع المؤتمر إلى كل من الدكتور علي الأنور والدكتور طارق يوسف، تقديرًا لدورهما البارز والجهد المبذول في دعم وتطوير القسم.

IMG-20241223-WA0029

IMG-20241223-WA0030

IMG-20241223-WA0028

IMG-20241223-WA0027