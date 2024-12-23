النيابة عن رضيعة البحيرة: تعرضت لـ "دهس عنيف بالقدم"

الإثنين 23/ديسمبر/2024 - 09:18 م

أكد عمرو عبد المعتصم، ممثل النيابة العامة، خلال محاكمة المتهم بقتل ابنته الطفلة الرضيعة أمام محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة برئاسة المستشار بهجات داود، رئيس المحكمة، أنه تم استدعاء الطبيب الشرعي ياسر بركات، خلال التحقيقات، وبعد اطلاعه على كافة الشهادات والإقرارات، أشار بركات إلى أن تشريح الجثة والتقارير الطبية أثبتت أن إصابات الطفلة تعود إلى اعتداء عنيف على عموم جسدها.

وأشار ممثل النيابة العامة، خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة، إلي أن الطبيب الشرعي أوضح أن إصابة رأس الطفلة، والتي تسببت في كسر عظام الجمجمة ونزيف بالمخ، كانت نتيجة "دهس عنيف بالقدم"، مما أدى إلى وفاتها، وأكد بركات أن الوفاة جنائية بوضوح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُعتبر عرضية.

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الاعتداء بهذه الصورة لا يمكن أن ينجو منه شخص بعمر المجني عليها، مما يقطع بقصد المتهم في إزهاق روحها، مشيراً إلى أن الوفاة تتماشى مع ما أقر به المتهم في اعترافاته.

واستمعت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات داود، رئيس المحكمة، لمرافعة النيابة العامة في القضية رقم 2811 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور، والمتهم فيها "محمود.ش.ر"، لقيامه بقتل ابنته الرضيعة "سما"، وذلك إثر الخلافات الزوجية بينه وبين والدتها بسبب إنجابها الإناث له.

أحداث واقعة قتل طفلة البحيرة

وترجع أحداث الواقعة، ليوم 28-7-2023، حينما أقدم المتهم "محمود.ش.ر"، على قتل ابنته الطفلة الرضيعة بسبب إنجابه الإناث، حيث عقد العزم على قتلها من خلال قيامه بدهس عظام رأسها بالقفز بثقل على رأسها وتسديد عدة ضربات لها حتى فارقت الحياة.