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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة يتفقد سير العمل بالمواقف

رئيس جهاز السرفيس
رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة
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قام اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة عدة جولات تفقد فيها علي عدد من المواقف أبرزها: "موقف أسفل محور 26 يوليو، موقف طريق المنصورية، موقف أبورواش ، موقف كفر حكيم ، موقف مدينة كرداسة ، وموقف المدينة الرئيسى ، وموقف ناهيا البلد ".

وجاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، ورافق خلال الجولة كلٍ من:الرائد فوزى جاد نائب رئيس جهاز السرفيس وحشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم والحسينى عويس مشرف حملة قطاع جنوب وطارق محمد حمدى مساعد مشرف حملة قطاع جنوب و أحمد عابدين رئيس قطاع كرداسة والسادة مفتشى الحملات وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور .
وبحضور كلٍ من: الأمين محمد حنفى مباحث المرور الأمين هانى أبو شنب والأمين عمرو رزق الإدارة العامة للمرور.

اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس الجيزة جولات أسفل محور 26 يوليو الإدارة العامة للمرور عادل النجار محافظ الجيزة مدينة كرداسة