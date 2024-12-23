بالصور.. رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة يتفقد سير العمل بالمواقف

قام اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة عدة جولات تفقد فيها علي عدد من المواقف أبرزها: "موقف أسفل محور 26 يوليو، موقف طريق المنصورية، موقف أبورواش ، موقف كفر حكيم ، موقف مدينة كرداسة ، وموقف المدينة الرئيسى ، وموقف ناهيا البلد ".

وجاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، ورافق خلال الجولة كلٍ من:الرائد فوزى جاد نائب رئيس جهاز السرفيس وحشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم والحسينى عويس مشرف حملة قطاع جنوب وطارق محمد حمدى مساعد مشرف حملة قطاع جنوب و أحمد عابدين رئيس قطاع كرداسة والسادة مفتشى الحملات وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور .

وبحضور كلٍ من: الأمين محمد حنفى مباحث المرور الأمين هانى أبو شنب والأمين عمرو رزق الإدارة العامة للمرور.