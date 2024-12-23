لجنة من "الأعلى للجامعات الأهلية" لمتابعة تجهيزات كلية التمريض بجامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، لجنة من قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات تضم فى عضويتها: الدكتورة نادية محمد طه عميد كلية التمريض بجامعة الزقازيق، ومدير برنامج علوم التمريض بجامعة الزقازيق الأهلية، الدكتورة آمال شحاته عميد كلية التمريض بجامعة المنوفية، والدكتورة جيهان محمد مصطفى أستاذ إدارة التمريض بكلية التمريض بجامعة حلوان.

وذلك لمتابعة التجهيزات والإمكانات المادية والبشرية بكلية التمريض بجامعة المنوفية الأهلية وأعداد الطلاب التى تقبل سنويا ببرامج الكلية.

رحب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة مشيدا بمستوى الأداء الأكاديمي والعملى بجامعة المنوفية الأهلية وماتحقق من نسبة إنجاز كبيرة من تجهيزات المعامل والمدرجات، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، وتوجهات القيادة السياسية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد أن كلية التمريض تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب للالتحاق بها حيث بلغ عدد طلاب المستوى الأول حوالى ٥٤٠ طالب وطالبة، وطلاب المستوى الثانى ٤٤٠ طالب وطالبة، وهناك الاف على قائمة الانتظار للالتحاق بالكلية التى تتميز ببرامج تعليمية متميزة تقدم مناهج حديثة تتماشى مع المعايير العالمية ومتطلبات سوق العمل.

كما تهتم الكلية بالتدريب العملي في المستشفيات والمرافق الصحية، لتخريج طلبة ذوي كفاءة عالية قادرين على تقديم خدمات تمريضية متميزة فى برنامج علوم التمريض الذى يشمل ٣ مسارات: مسار الرعايه التمريضية الطارئة، مسار تمريض القبالة، ومسار تمريض حديثي الولادة، مؤكدا جاهزية المعامل التامة لتأهيل الطلاب بالخبرات والمهارات العملية المطلوبة في بيئة العمل التمريضية.

وأوضحت الدكتورة نانسى أسعد أن تجهيزات معامل كلية التمريض تهدف إلى توفير بيئة تعليمية عملية تُحاكي الواقع، وتشمل هذه التجهيزات: أسرة طبية تدريبية تشبه المستخدمة في المستشفيات، ومجسمات ونماذج محاكاة متطورة للمرضى لتدريب الطلاب.

بالإضافة إلى أدوات وأجهزة متخصصة للرعاية الحرجة والطوارئ، وأجهزة قياس العلامات الحيوية، ودمى لتدريب الطلاب على مهارات الجراحة والتمريض أثناء العمليات، ومعامل التشريح والفسيولوجيا، والتمريض الدوائي، ومعامل المهارات السريرية، ومعدات لتحضير الأدوية وتدريب الطلاب على إعطاء الجرعات بشكل آمن.

هذا وقامت الدكتورة منال فريد مدير برنامج علوم التمريض بالجامعة بمرافقة اللجنة فى جولة تفقدية بمدرجات ومعامل وقاعات كلية التمريض لمتابعة تجهيز البنية التحتية والتأكد من استيفاء المباني، القاعات الدراسية، والمختبرات للمعايير الأكاديمية المطلوبة، والتأكد من جاهزية المعدات: مثل الأجهزة التقنية والمعامل العلمية التي تدعم العملية التعليمية، وتقييم البرامج الأكاديمية ومدى توافقها مع المعايير الوطنية والدولية، والتأكد من توافر كوادر أكاديمية وإدارية مؤهلة لإدارة وتشغيل الكلية.

حضر استقبال اللجنة الدكتور إبراهيم هاشم عميد القطاع الهندسى، الدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبى، والمحاسب محمد سعيد أمين عام جامعة المنوفية الأهلية، ومديرى ومنسقى البرامج بالجامعة، وطلاب اتحاد كلية التمريض.