وكيل تعليم الفيوم يتابع استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم اجتماع، مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، لضمان أن تسير امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل منظم ومنضبط ومتكامل، مع مراعاة جميع الجوانب الفنية والإدارية والأمنية، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الفعّال لجميع الخطط لضمان نجاح الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

جاء ذلك بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، ومحمد عيد مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وأشرف عبدالجواد مدير مركز معلومات وإحصاء المديرية.

أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على استعراض التعليمات الوزارية الصادرة بشأن استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بسلامة ونزاهة.

أكد وكيل الوزارة، ضرورة انضباط اللجان الامتحانية على أعلى مستوى بجميع الإدارات التعليمية، مشيراً إلى ضرورة توفير توفير بيئة جيدة ومناسبة للطلاب أثناء فترة الامتحانات لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد "وكيل الوزارة" على أهمية الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، مع التأكيد على أن الأسئلة يجب أن تتناسب مع المنهج الدراسي الذي تم تدريسه فعليًا.

وشمل الاجتماع مناقشة الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان سلامة الامتحانات.

كما شدد وكيل الوزارة على عدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين اصطحاب الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات، وذلك للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية مشيراً إلى مكافحة الغش، والتأكيد على تشديد الإجراءات لمنع حالات الغش أو تسريب الأسئلة، مع مراجعة الأدوات التكنولوجية التي يمكن استخدامها للكشف عن حالات الغش، ولفت إلى التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة: من خلال التأكيد على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أكد دكتور خالد قبيصي، إلى ضرورة تكليف مندوب أسئلة لكل لجنة خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم، على مستوى المحافظة، وإجراء مقابلات شخصية لجميع المتقدمين للعمل مندوب لاستلام وتوزيع الأسئلة بالشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

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