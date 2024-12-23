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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. انخفاض بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن  حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا ويكون تأثيره على بلادنا هو الرياح الجنوبية الغربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

واضطراب الملاحة البحرية  على غرب البحر المتوسط  (اسكندرية - مطروح ) ويصل ارتفاع الأمواج إلى( 2.5-3.5).

وتكون الأجواء مائلة للبرودة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء كما أن هناك فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

ونصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة ليلا وفي الصباح الباكر.
 

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الارصاد حالة الطقس غدا