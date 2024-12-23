آمبر هيرد تدعم بليك ليفلي ضد مخرج "It Ends With Us"

دعمت الممثلة آمبر هيرد، زميلتها الممثلة بليك ليفلي، وسط مزاعمها بالتحرش الجنسي ضد جاستن بالدوني بطل ومخرج فيلم "It Ends With Us"؛ والذي اتهمته بمحاولة شن حملة تشويه سمعة ضدها، حيث استأجر نفس فريق العلاقات العامة للأزمات مثل زوج “هيرد” السابق جوني ديب خلال محاكمتهما بتهمة التشهير التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في عام 2022.

قالت هيرد في بيان لها بشأن الموقف لشبكة "إن بي سي نيوز": "وسائل التواصل الاجتماعي هي التجسيد المطلق للمثل الكلاسيكي القائل بأن "الكذبة تسافر نصف الكرة الأرضية قبل أن تتمكن الحقيقة من ارتداء حذاءها. لقد رأيت هذا بنفسي وعن قرب، إنه أمر مرعب ومدمر".

وتتضمن دعوى “ليفلي” رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني بين “بالدوني” وفريق العلاقات العامة الخاص به توضح استراتيجيتهم عبر الإنترنت بعد انتشار شائعات عن خلاف بين الاثنين في موقع التصوير.

وجاء في الشكوى: "شرع السيد بالدوني وشركاؤه في تنفيذ خطة صحفية ورقمية متطورة انتقامًا لممارسة السيدة ليفلي لحقها المحمي قانونًا في التحدث عن سوء سلوكهم في موقع التصوير، مع الهدف الإضافي المتمثل في ترهيبها وأي شخص آخر من الكشف علنًا عما حدث بالفعل". وفق موقع فارايتي.