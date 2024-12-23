وكيل تعليم دمياط يتابع استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد "ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط اليوم اجتماعاً موسعاً مع مديري المدارس الثانوية الفنية.

وشهد الاجتماع نقاشات مكثفة حول استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول العام، حيث أكد وكيل الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سير الامتحانات بهدوء مع التأكيد على أهمية الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعملية الامتحانات.

وفي سياق متصل، شدد "عمارة" على ضرورة توفير أقصى درجات الأمن داخل وخارج لجان الامتحانات، مشيراً إلى أن الامتحانات العملية ستُجرى خلال اليوم الدراسي تحت إشراف مشدد من الملاحظين، مع منع استخدام الهواتف المحمولة تماماً داخل اللجان.

كما تناول الاجتماع تعليمات لجنة متابعة الجدارات، حيث أكد وكيل الوزارة على أهمية الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لعملية تقييم الطلاب، وذلك لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والنزاهة في العملية التعليمية.

وفي ختام الاجتماع، أكد "عمارة" على الدور الحيوي الذي تلعبه المدارس الفنية في بناء الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل، مشيداً بجهود جميع العاملين في هذا القطاع.

وتفقد اليوم " ياسر عماره " وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، فعاليات المحاضرات المجانية التي تم تنظيمها لطلاب الصف الثالث الثانوي بمختلف المواد الدراسية، وذلك بمدرسة الروضة الثانوية المشتركة.

حيث لاقت هذه المحاضرات إقبالًا كبيرًا من الطلاب، الذين حرصوا على حضورها للاستفادة من الخبرات التي يقدمها المعلمون المتميزون.

وأوضح "وكيل الوزارة " أن هذه المحاضرات تهدف الي الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تقديم شرح مبسط للمواد الدراسية، وتوفير فرص للتفاعل بين الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى خدمة الطلاب حيث تساهم في سد الفجوات التعليمية، وتقديم الدعم اللازم للطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

وحث "عماره" الطلاب علي مواظبة حضور المحاضرات لكونها تهدف تخفيف العبء على أولياء الأمور ، مما يقلل من التكاليف المادية التي يتحملها أولياء الأمور و تتاح الفرصة لجميع الطلاب للاستفادة من هذه المحاضرات، بغض النظر عن ظروفهم المادية أو الاجتماعية.

