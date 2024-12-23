محافظ البحيرة: اعتماد أول منشأة رعاية من خارج محافظات التأمين الصحي الشامل

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن منظومة الصحة على أرض المحافظة ستظل تلقى كل الدعم والرعاية من اجل الحفاظ على صحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

جاء ذلك خلال تكريمها لفريق العمل، الذي ساهم في إعتماد وحدة طب أسرة أبيس ٤ بكفر الدوار؛ كأول منشأة رعاية أولية وفق معايير الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تعتمد من خارج محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل؛ وكذا هي أول منشأة تعتمد بمبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

وقامت الدكتورة جاكلين عازر بتكريم كل من الدكتور السيد عبد الجواد - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور سامح محمود عبد اللطيف - وكيل مديريه الصحة؛ والدكتورة هاله عبد الرزاق خليل - مدبر عام الوقائي بالمديرية؛ الدكتور ياسر السيسي - مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية؛ الدكتورة لمياء الغرباوي -مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية؛ الدكتورة شيرين حمدي - مدير إدارة الجودة بالمديرية؛ الدكتور رضا مطير - مدير الإدارة الصحية بكفر الدوار ؛ الدكتور صفاء حسن محمود - مدير وحدة طب الاسرة ابيس ٤؛ وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات.

وأشادت المحافظ بهذا الإنجاز الذي يعكس التقدم الكبير في تحسين مستوى الخدمات الصحية في المحافظة؛ والذي يعد خطوة محورية في تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن التزام المنشآت الصحية بتطبيق معايير الجودة التي وضعتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تحظى بدعم وتأييد دولي من "الإسكوا"، يمثل ضمانًا لاستمرار التميز في قطاع الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة المحافظ أن هذا الاعتماد يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحسين الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تساهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين وتعزز دور القطاع الصحي في توفير الرعاية المتكاملة والمستدامة.

ووجهت باستثمار هذا النجاح والإنجاز الذي هو الأول من نوعه ببذل المزيد من الجهد للبدء تباعا في اعتماد المزيد من وحدات طب الاسرة بالمحافظة؛ وتطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.