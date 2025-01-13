دافنشي قدوتها.. "نيرة" تعبر عن مشاعرها بالرسم وتحلم بالعالمية

عبر أسوار سن المراهقة والصبا حاولت أن تعبر عما يكن بقلبها من مشاعر بريشة فنان في المهد يبحث عن الحلم وسط ظلمات ليل بهيم باحثه عن الأمل مع بذوغ اشراقه نورالشمس الذهبي البعيد؛ لأنها مصممة علي خوض الرحلة وبسبب تصميمها أبدعت في رسم العديد من الرسومات جامعه بين الخيال والواقع .

نيره ابراهيم خليل ١٧ سنة، من محافظة الدقهلية، بالمرحلة الثانوية، استهلت بداياتها مع الرسم بالقلم والورقة قائله: لقد بدأت الرسم منذ كنت في الخامسة إذ كانت بداياتي مع عشقي للرسم حينما أحببت مسكة القلم الرصاص والورقة، لحظتها قمت برسم بعض من الشخابيط التي قادتني مع الوقت لعشقي للقلم والورقة والالوان، فضلا عن تشجيع كل من حولي لذلك وأولهم عمتي اذ امدتني بالمدد المعنوي والمادي في ذلك".

وأشارت إلى أنه مع الوقت التحقت بالمدرسة التي شجعتني فيها أحد مدرساتي وأمددني بالمدد المعنوي اذ رشحتني لإحدي مسابقات المدرسه علي مستوي المحافظة وعليها حصلت على المركز الأول".

وتابعت والتحقت بالإعدادية ووجدت التشجيع أيضا من قبل مدرساتي إذ شاركت أيضا بإحدى مسابقات المدرسة وحصلت علي احد الشهادات التقديرية ثم بعد ذلك التحقت بالثانويه العامه وبرغم صعوبتها إلا أنني مستمرة في رحلتي مع الرسم".

وعن الصعوبات تقول “واجهت صعوبة التوفيق بين موهبتي للرسم ومذاكراتي ولكني تجاوزت ذلك بحسن تخطيط الوقت والتنظيم اذ جمعت بين كلا االمجالين بفضل امي وتشجيعها لي ومساعدتها لي بإقامة، موزانه بين المجالين بين حبي للرسم ومذاكراتي فضلا عن انى واجهت صعوبة أخرى وهى استهانه البعض من رسوماتى ومحاولة احباطى، ولكنى تجاوزت ذلك بأنى خصصت لنفسي صفحه فيس بوك عرضت عليها كل رسوماتي وعليها وجدت التشجيع من قبل زميلاتى واصدقائى واهلى فضلا عنى انننى لم اكن أبالى باى كلمات من الاحباط”.

ولتنميه موهبتى والتغلب على كل الصعوبات فقد حاولت أن اقرأ للكثير من كبارالفن التشكيلي وعلي رأسهم" دافنشي" واتتبع سيرهتم الذاتيه ولانى تتبعتهم وأعشق الرسم فقد أصبحت قدوتي هي دافنشي وعنها حاولت أن اتعرف علي سيرته الذاتيه وأشهر رسوماته.

بسبب رسوماتى حصلت على جوائز منها أننى رشحت للكثير من المسابقات التى حصلت فيها علي المركز الاول وفيها حصلت على درع وشهادة تقديريه".

وعن المشاركات التى شاركت فيها تقول: "شاركت فى المهرجان الدولي لملوك التميز والابداع للوطن العربي وكرمت بأكثر من جهة كان من بينها إدراة منيه النصر بالدقهليه كما حصلت على شهادة تقديريه من وزراة التربيه والتعليم التابعه للدقهليه.

واختتمت: "اعتمدت فى رسوماتى علي كل من القلم الرصاص وقلم الدمج والفحم، ومده العمل تترواح ما بين ساعه وأسبوع علي حسب البروتوريه، وتحلم بالعالميه وأن يكون لي معرض خاص بي أعرض فيه لوحاتي وبذلك يكون مزار لكل محبي الرسم، ولعظم حلمها تقدم نصيحة لكل من لديه الموهبه بأن يحافظ علي موهبته ويتمسك بحلمه".