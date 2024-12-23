وزير العمل ينعى جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر السابق

نعى محمد جبران وزير العمل، جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس لجنة القوى العاملة الأسبق ،الذي وافته المنية اليوم الإثنين ،بعد رحلة من العطاء في خدمة العمال من خلال المواقع التي شغلها على المستوى المحلي والعربي والدولي .

ودعا وزير العمل، للفقيد بالرحمة والمغفرة ،وأن يسكنه الله فسيح جناته،ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ،وأن يلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان ..وإنا لله وإنا إليه راجعون .

قامة نقابية وبرلمانية ترحل عن عمر يناهز 85 عامًا

توفي اليوم جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سابقًا، عن عمر يناهز 85 عامًا، بعد مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء في العمل النقابي والبرلماني.

عرف المراغي بشخصيته القيادية ودوره البارز في دعم حقوق العمال وتمثيلهم في المحافل المحلية والدولية. وقد شغل العديد من المناصب المهمة، كان أبرزها رئاسته لاتحاد عمال مصر، حيث ساهم في تحقيق مكاسب تاريخية للطبقة العاملة، وسعى دائمًا لتعزيز التواصل بين العمال ومؤسسات الدولة.

كما كان المراغي أحد الأصوات المؤثرة تحت قبة البرلمان، حيث ترأس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وشارك بفاعلية في مناقشة وإقرار قوانين هامة تتعلق بتحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم.

كما نعى عدد من الشخصيات العامة والنقابية واتحاد عمال مصر ونقابته ووزير العمل المراغي، مشيدين بدوره البارز وإسهاماته الكبيرة في الدفاع عن حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومطالب القوى العاملة.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.