تعرف على نتيجة قرعة الحج السياحي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1446 هـ / 2025 م، والتي تم إجراؤها بحضور ممثلي الوزارة واللجنة العليا للحج وغرفة شركات السياحة.

وقد تم إجراء القرعة إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وأسفرت عن فوز 36 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة، منها 4672 للهيئات.

وأوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأنه بلغ أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا الموسم 58093 مواطنا منهم 60% من الإناث و40% من الذكور، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي 17000 مواطنا بنسبة وعدد المتقدمين للحج البري 7500 مواطنا من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 6500 مواطنًا.

وبلغ إجمالي الشركات المتقدمة هذا العام 1236 شركة سياحة منهم 230 شركة لمستوى الخمس نجوم إلى جانب 788 شركات سياحة للمستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى 218 شركة سياحة للمستوى البري بعدد تأشيرات.

تقدم للحج الخمس نجوم 8260، وللاقتصادي 41228 مواطن بنسبة 71%، والبري 8605 مواطن بنسبة 14.8%.

وللتعرف على نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 / 1446 يرجي الضغط على هذا الرابط:

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