ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة 15

تستمر الإثارة في الدوري الألماني مع مرور الجولات، حيث لا يزال بايرن ميونيخ في الصدارة بفارق ضئيل عن أقرب منافسيه.

بينما تواصل الفرق الأخرى مثل باير ليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت ولايبزيج تقديم مستويات مميزة، مما يجعل السباق على القمة أكثر اشتعالًا.

في الوقت نفسه، تتنافس فرق مثل ماينز 05 وبوروسيا دورتموند على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، مما يعكس قوة البطولة هذا الموسم.

ترتيب الدوري

استمر بايرن ميونيخ في تصدر الدوري الألماني برصيد 36 نقطة بعد خوض 15 مباراة، يليه باير ليفركوزن في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

في المركز الثالث، يتواجد آينتراخت فرانكفورت برصيد 27 نقطة، بينما يحتل لايبزيج المركز الرابع برصيد 27 نقطة أيضًا.

أما في المركز الخامس، فحل ماينز 05 برصيد 25 نقطة، وجاء بوروسيا دورتموند في المركز