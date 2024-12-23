باريس سان جيرمان في الصدارة.. ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة 16

مع مرور الجولات في الدوري الفرنسي، يواصل باريس سان جيرمان الصدارة وسط منافسة شرسة من فرق مثل مارسيليا وموناكو.

وبالرغم من تفوق سان جيرمان، إلا أن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه ضئيل، مما يجعل الصراع على اللقب أكثر إثارة.

مع تواجد فرق مثل ليل وليون ونيس في المراكز المتقدمة، فإن الدوري الفرنسي يعد بأن يكون واحدًا من أكثر البطولات تنافسية هذا الموسم.

ترتيب الدورى

يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة بعد 16 مباراة، يليه مارسيليا في المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 15 مباراة. في المركز الثالث، يأتي موناكو برصيد 30 نقطة من 16 مباراة أيضًا. أما في المركز الرابع، فيحتل ليل المركز برصيد 27 نقطة من 15 مباراة، بينما يأتي ليون في المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة. وفي المركز السادس، يتواجد نيس برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

المنافسة على صدارة الدوري الفرنسي تزداد اشتعالًا مع تقدم الموسم، في ظل سعي الأندية الكبيرة لتحسين مراكزها.