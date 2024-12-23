حقيقة وصول بغداد بونجاح إلى القاهرة للانضمام للأهلي

كشفت تقارير إعلامية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع النجم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق الشمال القطري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت أنباء عن وصول المهاجم الجزائري بغداد بونجاح إلى القاهرة خلال الساعات الماضية من أجل التفاوض مع مسئولي النادي الأهلي.

أول تعليق من نادي الشمال

علق طه المهيزع المسئول الإعلامي لنادي الشمال القطري على أنباء وصول بغداد بونجاح للقاهرة للانتقال لصفوف النادي الأهلي.

وقال المهيزع في تصريحات صحفية أن بغداد بونجاح لا يتواجد في القاهرة وما يتردد غير صحيح تماما وأن المهاجم الجزائري يقضي فترة الإجازة في أوروبا حاليا في ظل توقف المسابقات المحلية بسبب بطولة "خليجي 2026".

وشدد مسئول نادي الشمال على أن النادي لم يصله أي عرضً من الأهلي لضم بغداد بونجاح كما يتردد وأن كل هذه الأخبار ما هي إلا اجتهادات صحفية، واللاعب مستمر مع نادي الشمال القطري.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح

وكشف مصدر داخل الاهلي أن المهاجم الجزائري بغداد بونجاح ضمن حسابات النادي، وهناك قناعة كبيرة من مارسيل كولر باللاعب، والذي يعتبر إضافة قوية وكبيرة لخط هجوم الفريق مع الفلسطيني وسام أبو علي.

وأضاف المصدر أن الفترة الأخيرة شهدت تواصل بين مسئولي النادي الأهلي ووكيل أعمال المهاجم الجزائري الدولي لمعرفة موقفة من الانتقال للقلعة الحمراء.

وشدد المصدر على أن بغداد بونجاح يعتبر واحد من افضل المهاجيم في قارة افريقيا، كما أنه يقدم مستويات مميزة مع نادي الشمال القطري في الموسم الحالي رغم أنه تجاوز سن الـ33 عاما.

بغداد بونجاح ينضم إلى الشمال القطري

وانضم بغداد لنادي الشمال القطري في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي السد.

ويعد بونجاح من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة الجزائرية، حيث أسهم في تتويج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.