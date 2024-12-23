تأجيل استئناف المتهم بقتل صديقه داخل شقته بالقاهرة

قررت محكمة جنايات مستئناف القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل استئناف المتهم بقتل صديقه داخل شقته في منطقة الشروق بالقاهرة، على الحكم بإعدامه لجلسة 29 يناير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وسامي حسن ربيع وأمانة سر عزت فاروق وطارق فتحي

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، في وقت سابق، بإعدام المتهم قاتل صديقه في منطقة الشروق من أجل سرق مبلغ مالي 5 آلاف ريال سعودي وهاتفين ولاب توب متعلقات المجني عليه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5741 لسنة 2024 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1914 لسنة 2024 كلي الشروق، أن المتهم «أحمد.س»، قتل المجنى عليه، وذلك أثناء استضافته، بعد أن رأف المجني عليه بحالته وعطف عليه لحاجته الشديدة إلى المال، حيث طلب المتهم العمل مع المجني عليه، بعد أن عرض عليه مساعدته في قضاء حوائجه، موضحة أن المتهم قتل المجني عليه بدافع السرقة وفر هاربًا، بعد أن سرق 5 آلاف ريال سعودى وهاتفين ولاب توب ومتعلقات المجنى عليه.

البداية كانت، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سيدة يفيد بعثورها على نجل شقيقتها، شاب يبلغ من العمر 18 عام يدعى «س»، جثة هامدة غارقًا في دمائه داخل شقته بدائرة قسم شرطة مدينة الشروق، بإنتقال رجال المباحث والفحص تبين العثور على جثة شاب داخل منزله مصابا بعدة طعنات في أنحاء متفرقة بالجسد.

بتقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة، تمكن رجال مباحث قسم شرطة مدينة الشروق من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وخلال التحقيقات قال المتهم إن المجنى عليه يقيم بمفرده، وعندما علم الجانى بثرائه نظرًا لأن والده يعمل في إحدى دول الخليج خطط لسرقته.