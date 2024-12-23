وزير الشباب يبحث مع وفد صيني سبل تعزيز التعاون المشترك

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع وفد من إحدي الشركات الصينية المتخصصة في تجهيز الاستادات والمنتجات الرياضية، سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية (الاوكسا).

تناول اللقاء عدة محاور، منها تطوير البنية التحتية الرياضية، وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، وتبادل الخبرات في المجالات الرياضية، كما ناقش الجانبان العديد من المشروعات المستقبلية المشتركة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الرياضة والشباب.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا اللقاء بوفد الشركة الصينية، يأتي في اطار مجهودات وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز أطر التعاون الدولي لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، فضلاً عن تبادل الخبرات مع الجانب الصيني في المجال الرياضي، مما سيساهم في استمرار تطوير البنية التحتية الرياضية في مصر.

ووجه وزير الرياضة بتنظيم عدة زيارات للوفد الصينية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ، والشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية “CAPTEX، ونادي النادي بشيراتون، للإطلاع علي الطفرة الرياضية الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة.