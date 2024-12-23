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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

القومى للبحوث يحصد المركز الأول فى الإصدار الثالث لمؤشر سيماجو

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
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حصد المركز القومى للبحوث المركز الأول فى الإصدار الثالث لمؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية   (٢٠٢٤) على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 


وعلى مستوى مصر جاء المركز  متقدمًا على مركز البحوث الزراعية فى المركز الثالث، ومدينة الأبحاث العلمية  والتطبيقات التكنولوجية فى المركز السادس وهيئة الطاقة الذرية فى المركز الثامن، ومعهد بحوث البترول فى المركز العاشر. 


وتعتبر مؤسسة سيماجو هى محررة هذا التصنيف الأكاديمى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسة السيفير بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وتعتمد مؤشرات التقييم على ثلاثة محاور أساسية، الأول منها الإنتاج البحثى للمؤسسة ويشمل عدد الأبحاث الدولية المنشورة وتميزها ومعدلات الإستشهاد بها وقيمتها العلمية. 

أما المحور الثانى فيشمل الإبتكار بما يعكس المردود الإقتصادى للبحث العلمى، ويتناول المحور الثالث من مؤشرات التقييم الخدمات المجتمعية.
 

الإصدار الثالث البحوث الزراعية التعليم العالي والبحث العلمي الشرق الاوسط وشمال افريقيا المركز القومي للبحوث هيئه الطاقه الذري