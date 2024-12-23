مخرج فيلم "In camera": العمل يدفع الجمهور للتفكير وأمير المصري يهتم بالتفاصيل

شارك المخرج نقاش خالد من مانشستر في المملكة المتحدة، بأول فيلم سينمائي له "In camera" ضمن العروض الخاصة في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرةالسينمائي الدولي هذا العام.



يتتبع فيلم "In camera" عدن الذي يمر بتجارب آداء كارثية يرفض خلالها ليقرر أن يجد لنفسه طريقة للعثور على دور جديد يؤديه، وهو بطولة نبهان رضوان، أمير المصري، روري فليك بيرن.



التقت "البوابة نيوز" بالمخرج نقاش خالد وقال عن ردود الأفعال على عرض فيلم "In camera" هنا في مصر:"الجميع هنا مرحب، ومن الرائع غرض الفيلم هنا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، شعرت عن عرضه أنه عودة للوطن فمصر وطن أمير المصري، وكان شئ مميز عرضه هنا وكنا متحمسين لذلك، شعرنا بكثير من الحب.



أسئلة الجمهور الحضور بعد العرض كانت عميقة وتعني أنه شاهد العمل باهتمام كبير، الفيلم يدفع المشاهد للتفكير، من الممتع دائما أن تعرف آراء الجمهور حول الأفكار التي طرحتها في العمل".



وتابع خالد حديثه عن ما حمسه لإخراج العمل، قائلًا:"دائما كنت أريد أن أصنع أفلاما، لم أكن أعلم كيف، وكانت فكرة الفيلم هي أول عمل أتحمس له وعملت عليه لمدة ٧ سنوات تقريبا، لا أعلم سبب معين، إنما هذا ما شعرت به أنني أريد إخراجه".



وعن التحضيرات للعمل قال: "أعددنا لفيلم لمدة ٦ أسابيع، وصورناه في ٦ أسابيع تالية، و٨ شهور تقريبا في مرحلة المونتاج وتحضيره للعرض، كانت التحضيرات قبل التنفيذ متعمقة ولدي مئات الصفحات من الصور والتصورات وإجابة لكل سؤال عن العمل، أحب أن يكون لدي مراجع مختلفة للعمل في مرحلة البروفات".

وعلق مخرج فيلم "In camera" على عرضه بدون ترجمة في المهرجان وقال:"كنت أريد أن يتم ترجمته ليفهمه جميع الحضور، وأحب أن يتم ترجمته ليفهمه الجمهور حول العالم".



ووصف نقاش خالد التعاون مع الفنان أمير المصري وقال:"أمير فنان حقيقي ملتزم كثيرا ويحب التفاصيل ويهتم بها وهذا ما نتفق عليه عن العمل معا، فكرة الإخلاص للعمل ليخرج بأفضل شكل ممكن للجمهور".



وأشار نقاش إلى الأسباب التي جعلته يقرر العمل مخرجا احترافيا وقال:"كل ما أحبه في عالم السينما، كنت أرى نفسي فنانا وأن السينما هي الطريقة التي ستخرج بها أفكاري، أعتقد أن بها مساحة لتقديم ما لديك من خلالها".



واختتم نقاش خالد حديثه عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير فيلم "In camera"، قائلاً:"فكرة إخراج فيلم وجمع هذه العناصر الكثيرة مع بعض هي الصعوبة الحقيقة في صنع الأفلام، وأعتقد أن حل المشكلات هو أحد أهم مهارات المخرج".