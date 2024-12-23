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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل فريقى فيورنتينا وأودينيزي فى لقائهم اليوم فى الدوري الإيطالي

فيورنتينا
فيورنتينا
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أعلن فريقى  فيورنتينا وأودينيزي عن تشكيلتهم الرسمية لمباراتهم  في الدوري الإيطالي، حيث يسعى الفريق لتحقيق فوز جديد في البطولة.

تشكيلة فيورنتينا أمام أودينيزي

حارس المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: مايكل كايودي، بيترو كوموتزو، لوكا رانييري، روبن جوسينس

الوسط: دانيلو كاتالدي، ياسين عدلي

الهجوم: أندريا كولباني، لوكاس بيلتران، ريكاردو سوتيل، مويس كين

تشكيلة أودينيزي أمام فيورنتينا

حارس المرمى: رزفان سافا

الدفاع: ثوماس كريستينسين، كريستيان كاباسيلي، إسحاق توريه، كينغسلي إهيزيبو، جوردان زيمورا

الوسط: ساندي لوفريتش، جيسبير كارلستروم، يورغن إيكيلينكامب

الهجوم: فلوران توفين، لورنزو لوكا

يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المهمة لتعزيز مواقعهما في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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