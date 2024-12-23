تشكيل فريقى فيورنتينا وأودينيزي فى لقائهم اليوم فى الدوري الإيطالي

أعلن فريقى فيورنتينا وأودينيزي عن تشكيلتهم الرسمية لمباراتهم في الدوري الإيطالي، حيث يسعى الفريق لتحقيق فوز جديد في البطولة.
تشكيلة فيورنتينا أمام أودينيزي
حارس المرمى: دافيد دي خيا
الدفاع: مايكل كايودي، بيترو كوموتزو، لوكا رانييري، روبن جوسينس
الوسط: دانيلو كاتالدي، ياسين عدلي
الهجوم: أندريا كولباني، لوكاس بيلتران، ريكاردو سوتيل، مويس كين
تشكيلة أودينيزي أمام فيورنتينا
حارس المرمى: رزفان سافا
الدفاع: ثوماس كريستينسين، كريستيان كاباسيلي، إسحاق توريه، كينغسلي إهيزيبو، جوردان زيمورا
الوسط: ساندي لوفريتش، جيسبير كارلستروم، يورغن إيكيلينكامب
الهجوم: فلوران توفين، لورنزو لوكا
يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المهمة لتعزيز مواقعهما في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.