تفاصيل العرض الفرنسي للتعاقد مع حارس الأهلي

تلقى حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضا من أحد الأندية الفرنسية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويعاني حمزة علاء من عدم المشاركة مع الأهلي منذ التصعيد للفريق الأول في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وكشفت مصادر داخل الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن حمزة علاء تلقى عرضا من نادي جرينوبل الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية للحصول على خدمات حارس الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف المصدر أن نادي جرينوبل يتابع حمزة علاء منذ فترة خاصة بعد التألق مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 وقدم مستوى مميز مع الفراعنة الصغار وساهم في التأهل للمربع الذهبي.

وشدد المصدر على أن هناك تواصل بين نادي جرينوبل الفرنسي وحمزة علاء في الفترة الأخيرة وسيتم ارسال عرض رسمي للنادي الأهلي في الفترة المقبلة للتعاقد مع الحارس في يناير المقبل".

عقد حمزة علاء مع الأهلي

يذكر أن حمزة علاء ينتهي عقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد في الميركاتو الشتوي.

وكان مسئولو الأهلي فتحوا المفاوضات مع حارس الفريق مؤخرا من أجل تجديد التعاقد والموافقة على خروجه في الميركاتو الشتوي للإعارة من أجل المشاركة في المباريات.