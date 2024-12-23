محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الـ18

يواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 15 هدفًا، ليؤكد مكانته كأحد أفضل اللاعبين في البطولة.

ومع المنافسة الشرسة من النجوم مثل إيرلنج هالاند وكول بالمر، يبقى صلاح في صدارة السباق، ليُظهر أن قدرته على التأثير في المباريات لا تقتصر على التسجيل فقط، بل تشمل صناعة الأهداف أيضًا.

مع استمرار الموسم، تتزايد الإثارة حول من سيحسم لقب الهداف هذا الموسم، في حين يسعى محمد صلاح لتعزيز أرقامه القياسية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

قائمة الهدافين

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفًا مع ليفربول، بينما يحتل إيرلنج هالاند المركز الثاني برصيد 13 هدفًا مع مانشستر سيتي.

في المركز الثالث، يتواجد كول بالمر لاعب تشيلسي برصيد 11 هدفًا، يليه بريان مبيومو لاعب برينتفورد برصيد 10 أهداف. أيضًا برصيد 10 أهداف، يتساوى كريس وود من نوتينغهام فورست وأليكسندر إيساك من نيوكاسل يونايتد.

تستمر المنافسة على لقب الهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بين هؤلاء اللاعبين مع استمرار الموسم.