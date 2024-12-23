الكرملين: بوتين بحث مع رئيس وزراء سلوفاكيا العلاقات الثنائية وقضايا التعاون في مجال الطاقة والغاز

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف اليوم /الإثنين / أن العلاقات الثنائية بين موسكو وبراتيسلافا إلى جانب قضايا التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي أبرز ما ناقشه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي زار موسكو مؤخرًا.

وقال بيسكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية- إن "الجانبين تطرقا في حديثهما إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تضررت بشكل كبير بفعل القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة لسلوفاكيا".

وأضاف أن بوتين وفيكو ركزا خلال اجتماعهما على قضايا التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمخاوف المتعلقة بإمدادات الغاز.. موضحًا أنهما تبادلا وجهات النظر بشكل شامل حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يُشار إلى أن فيكو زار موسكو أمس /الأحد/ وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول سلوفاكي إلى روسيا منذ إطلاق روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، حيث أصبحت الزيارات إلى موسكو من جانب قادة أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي نادرة بشكل متزايد.

من جانبه، اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم عبر حسابه على منصة /إكس/ فيكو، بالرغبة في مساعدة الرئيس الروسي من خلال الاستمرار في استيراد الغاز الروسي.