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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا ويعادل رقم ديفيد بيكهام

محمد صلاح
محمد صلاح
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حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازًا تاريخيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دخل قائمة أكثر 10 لاعبين في تاريخ البطولة من حيث صناعة الأهداف. 

محمد صلاح يعادل رقم ديفيد بيكهام 

بعد أن وصل إلى رقم 80 تمريرة حاسمة، عادل محمد صلاح الرقم القياسي لديفيد بيكهام في المركز العاشر بقائمة أفضل صانعي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

يواصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول، ليثبت مكانته بين أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، سواء من حيث الأهداف أو صناعة اللعب.

هذا الإنجاز يعكس إسهاماته الكبيرة في فريقه ويعزز من مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ البطولة.

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