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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باسل الكاظمي: يجب تجنب تكرار سيناريو العراق في سوريا

باسل الكاظمي، محلل
باسل الكاظمي، محلل سياسي
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قال باسل الكاظمي، محلل سياسي، إنه لتجنب تكرار السيناريو الذي حدث في العراق، يجب أن يكون هناك سلاح تحت سيطرة الدولة فقط، وألا تكون هناك ميليشيات، لأن ذلك ساعد في إدخال العراق في نفق مظلم.

أضاف “الكاظمي” خلال مداخلة برنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب ألا يكون هناك تدخلات خارجية في السياسة السورية، مشيرًا إلى محاولات دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في الشؤون السورية.

أكد أنه لا يمكن إسقاط حكومة بشار الأسد إلا بتدخل من الجانب الأمريكي، حيث لا يمكن للمعارضة السورية إسقاط الحكومة دون هذا التدخل، مضيفا أن الاحتلال الصهيوني والكيان الأمريكي لا يمكنهما ترك حكومة الأسد بدون تدخل.

أوضح “الكاظمي” أن الدول المجاورة لسوريا تتمنى أن تتخلص سوريا من بؤرة الإرهاب وأن لا تعيد ما حدث في العراق من ظهور تنظيمات مثل القاعدة وداعش داخل سوريا.

باسل الكاظمي محلل سياسي العراق القاهرة الاخبارية