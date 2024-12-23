ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة الـ 17

شهدت الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي تطورات في ترتيب الفرق، حيث يتصدر ليفربول الترتيب برصيد 39 نقطة من 16 مباراة، يليه تشيلسي في المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 17 مباراة. آرسنال يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 17 مباراة.

في المركز الرابع، يتواجد نوتينجهام فورست برصيد 31 نقطة من 17 مباراة، بينما يأتي بورنموث في المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

وأخيرا، يحتل أستون فيلا المركز السادس برصيد 28 نقطة أيضًا من 17 مباراة.

المنافسة على المراكز المتقدمة تزداد اشتعالًا مع استمرار الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.