الكرة النسائية.. منتخب مصر تحت 17 يستدعي خماسي البنك الأهلي

استدعى منتخب مصر للكرة النسائية تحت 17 سنة، خماسي فريق كرة القدم النسائية لنادي البنك الأهلى.

حيث استدعى كلا من اللاعبات : فريدة ثروت، جودى الحلبى، جيدا شريف، كاميلا أبوسيف، منى فكرى "للدخول فى معسكر مغلق.

على أن يتم إقامة المعسكرة خلال الفترة من 25/12/2024 حتى 29/12/2024 إستعداداً لخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم

منتخب مصر تحت ١٧ يواجه الكاميرون

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2026، عن مواجهة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا يواجه غينيا الاستوائية في الدور الثاني من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

كما يواجه منتخب مصر للكرة النسائية تحت ١٧ عاما فريق الكاميرون .

وكانت قد أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2026، عن مواجهة منتخب مصر للكرة النسائية الأول، نظيره روندا في الدور التمهيدي الأول من التصفيات.

وأجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عملية سحب القرعة الرسمية لكأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 12 ديسمبر الماضي في مقر "كاف" بالقاهرة.

وتقام كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب بمشاركة 12 منتخبا حيث ستشهد التصفيات مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا.

وجاءت المنتخبات المشاركة كالتالي: مصر، الجزائر، أنجولا، البنين، بوتسوانا، بوركينافاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، جيبوتي، إسواتيني، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، كينيا، مالي، ملاوي، المغرب، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، أوغندا، رواندا، السنغال، سيراليون، جنوب السودان، تنزانيا، تشاد، الطوغو، تونس، زامبيا، زيمبابوي.

