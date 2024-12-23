كيف تميز بين أعراض فيروس كورونا ونزلات البرد خلال الشتاء؟

مع حلول فصل الشتاء وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الموسمية، تتزايد المخاوف بشأن كيفية التفريق بين أعراض نزلات البرد الشائعة وأعراض فيروس كورونا (COVID-19)، فالتشابه الكبير بين الأعراض يجعل الكثيرين يشعرون بالقلق والتوتر، ورغم التشابه الكبير بين أعراض فيروس كورونا ونزلات البرد، فإن مراقبة تطور الأعراض وظهور العلامات المميزة لكل حالة يمكن أن يساعدك في التمييز بينهما، فلا تتردد في طلب المساعدة الطبية عند الحاجة، لضمان سلامتك وسلامة من حولك، وفي هذا السياق، يوضح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بهيئة المصل واللقاح، الفروق الدقيقة بين الحالتين وكيفية حماية نفسك من العدوى.

نزلات البرد الشائعة تكون غالبًا خفيفة وتبدأ بأعراض مثل سيلان أو احتقان الأنف، العطس، والسعال المصحوب بالبلغم، ويصاحبها شعور بالتعب العام وألم خفيف في الحلق والصداع، وتستمر الأعراض من 7 إلى 10 أيام وتختفي تدريجيًا دون الحاجة إلى تدخل طبي كبير، وعلى الجانب الآخر، يتميز كوفيد-19 بأعراض قد تكون أكثر حدة وخطورة، تشمل هذه الأعراض الحمى المرتفعة، السعال الجاف، وصعوبة التنفس، كما يُعتبر فقدان حاستي الشم والتذوق عرضًا مميزًا وشائعًا.

وقد تظهر اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان، كما أن الفارق الزمني مهم أيضًا؛ فأعراض كوفيد-19 قد تبدأ بين يومين إلى خمسة أيام بعد العدوى، ويمكن أن يكون الشخص معديًا قبل ظهور الأعراض، بينما تكون نزلات البرد أقل عدوى وأسرع زوالًا.

أعراض فيروس كورونا (COVID-19):

- الحمى: ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ.

- سيلان واحتقان الأنف: قد يكون مصحوبًا بصعوبة في التنفس.

- السعال: عادةً جاف ومزعج.

- فقدان حاستي الشم والتذوق: عرض مميز وشائع.

- اضطرابات المعدة: تشمل الإسهال والغثيان.

- تبدأ الأعراض عادة بعد يومين إلى خمسة أيام من التعرض للفيروس.

- الشخص المصاب يمكنه نقل العدوى قبل ظهور الأعراض.

- يستمر نقل العدوى لمدة تصل إلى 5 إلى 7 أيام بعد بدء الأعراض.

أعراض نزلات البرد الشائعة:

- سيلان أو احتقان الأنف: عرض شائع يظهر في المراحل الأولى.

- العطس: يتكرر بكثرة.

- السعال: غالبًا يكون مصحوبًا بالبلغم.

- التعب: شعور بالإرهاق العام.

- التهاب الحلق: يبدأ خفيفًا وقد يزداد مع الوقت.

- الصداع: ألم خفيف أو متوسط في الرأس.

- أعراض نزلات البرد تستمر عادةً من 7 إلى 10 أيام.

كيف تحمي نفسك؟

- احرص على غسل يديك بانتظام بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين.

- ارتدِ الكمامة في الأماكن المزدحمة.

- استشر طبيبك إذا شعرت بأي أعراض مشابهة لتلك المرتبطة بفيروس كورونا.