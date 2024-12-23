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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ18

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي
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تواصل المنافسة على لقب الهداف في الدوري الإسباني، حيث يتصدر النجم روبرت ليفاندوفسكي قائمة الهدافين برصيد 16 هدفًا مع فريق برشلونة. 

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

المركز الأول: ليفاندوفسكي.

يأتي في المركز الثاني رافينيا لاعب برشلونة أيضًا، برصيد 11 هدفًا.

وفي المركز الثالث، يتواجد كل من كيليان مبابي من ريال مدريد وأنتي بوديمير من أوساسونا، برصيد 10 أهداف لكل منهما.

أما في المركز الرابع، فيتساوى أربعة لاعبين برصيد 8 أهداف، وهم أيوزي بيريز (فياريال)، دودي لوكيباكيو (إشبيلية)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، وألكسندر سورلوث (أتلتيكو مدريد).

وتستمر المنافسة على لقب الهداف بين هؤلاء اللاعبين مع تقدم الموسم في الدوري الإسباني.

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