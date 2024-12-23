رئيس "الوطنية للإعلام" يجري جولة داخل شركة النايل سات

التقى اليوم الكاتب أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ( نايل سات ) اللواء سامح قته.

حيث تناول اللقاء التنسيق والتباحث حول مستجدات العمل بشركة نايل سات وسبل تعزيز دورها فى المرحلة المقبلة.

وفى أول زيارة له للشركة قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجولة فى مقر الشركة كما حضر أول اجتماع له في مجلس إدارة شركة النايل سات.

حيث أكد رئيس الوطنية للإعلام أن شركة النايل سات هى أحد روافد الإعلام المصري الهامة و تلعب دورا فى غاية الأهمية فى ظل التنافس والسباق المحموم فى ظل السماوات المفتوحة.

وحققت نجاحات كبيرة بإطلاق أقمار صناعية بامكانيات تقنية حديثة ومتطورة ، ونتطلع فى المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من النجاحات والتحديث بما يحقق تنافسية عالية فى هذا المجال.

وقد أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات عن تعديل الإطار التنظيمي لها ليصبح الكاتب أحمد المسلماني عضو مجلس الإدارة باعتباره رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وأن الهيئة إحدى الجهات المساهمة بالشركة