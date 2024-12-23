لتحقيق العدالة الناجزة.. دورة تدريبية لمستشاري هيئة قضايا الدولة في التحول الرقمي

تمكنت الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة، بالتعاون مع وزارة العدل من تنظيم ندوة تعريفية بعنوان " استراتيجية العدالة الرقمية " لوزارة العدل وجميع الجهات والهيئات الرقمية، حاضر فيها المستشار محمد وجدى، مستشار وزير العدل للمعلومات والتقنية، وتهدف الاستراتيجية إلى التكامل الرقمي بين جميع الجهات والهيئات القضائية لتيسير التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك برعاية المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية المهارات الرقمية وتنفيذ مستهدفات مصر الرقمية لتحقيق رؤية مصر (٢٠٣٠) للتحول الرقمي، ووفقاً لتعليمات المستشار نائب رئيس الهيئة أحمد ثابت، الأمين العام للهيئة.



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