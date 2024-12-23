الأمن يكشف تفاصيل فيديو اصطدام سيارة بسيدة في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير برعونة بالإسكندرية، مما أدى إلى إصابة سيدة وفتاة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات على موقع التواصـــل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة "ملاكي" بالسير برعونة بمنطقة حجر النواتية بالإسكندرية والاصطدام بسيدة وفتاة "حفيدتها" مما أدى إلى إصابتهما بجروح وكسور متفرقة بالجسم.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجاري اصطدمت سيارة قيادة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية).. بسيدة وحفيدتها والتسبب في إصابتهما بجروح وكسور متفرقة بالجسم ، وتم ضبطه فى حينه واعترف بارتكاب الواقعة نتيجة اختلال عجلة القيادة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .